In moto senza patente forza il posto di blocco

Non si è fermato all’alt degli agenti di polizia a Valduggia: nei guai un 56enne.

Il posto di blocco

Sabato 8 agosto 2020, durante un controllo della polizia stradale a Valduggia, un motociclista non si è fermato all’alt degli agenti. Si è invece dato alla fuga in direzione di Borgosesia, mettendo anche a repentaglio l’incolumità degli agenti di pattuglia. Il tipo di moto, con grafiche particolari, e certi particolari degli accessori dell’abbigliamento del motociclista hanno permesso però di identificarlo.

Patente revocata

Si tratta di un uomo di 56 anni, già noto agli archivi di polizia, domiciliato a Valduggia. Era privo di patente perché revocata nel 2017. È stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria di Vercelli per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre sanzionato per 5.110 euro per guida con patente revocata e con un’altra sanzione che valuterà il Prefetto per non essersi fermato all’alt degli agenti.

Immagine di repertorio