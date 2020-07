Ha riaperto l’Inps: disagi iniziali per le prenotazioni

Oggi, mercoledì 1° luglio, ha riaperto la sede dell’Inps di Vercelli.

Alcuni utenti hanno riferito la difficoltà di richiedere l’appuntamento. Molti si sono recati direttamente alla sede di piazza Zumaglini perché non sapevano della procedura di prenotazione, altri, non avendo dimestichezza con web e app, hanno utilizzato l’opzione telefonica per prenotare, ma pare che nessuno rispondesse.

Un po’ di assembramento e di tensione all’apertura (ore 8,45), ma poi la situazione si è normalizzata e alle 9,30, quando siamo andati a verificare, la situazione era tranquilla, almeno a livello di coda. Per accedere, come del resto in ogni ufficio, bisogna anche compilare il modulo di triage e farsi misurare la temperatura.

Le avvertenze dell’Inps

All’ingresso – dicono dall’istituto – saranno posizionati termoscanner e l’accesso sarà consentito, previa misurazione della temperatura, solo se muniti di mascherina.

Per garantire l’adeguato distanziamento sociale ed evitare assembramenti sconsigliabili, l’attività

di ricevimento degli sportelli delle Sedi Inps del Piemonte sarà svolta esclusivamente su prenotazione.

Le modalità di prenotazione

Il cittadino prenoterà l’appuntamento scegliendo il giorno e la fascia oraria desiderata, e potrà

anche indicare per quale motivo si rivolge allo sportello Inps. In tal modo potrà presentarsi in

sede cinque minuti prima dell’orario fissato e permarrà presso gli sportelli il tempo strettamente

necessario per ottenere l’informazione o il servizio richiesto.

Diverse sono le modalità di prenotazione: tramite smartphone, scaricando l’app “Inps Mobile”, o

tramite portale accedendo al sito www.inps.it , nella sezione “Sportelli di Sede”.

Inoltre, per non escludere da questa nuova fase chi non usa gli applicativi informatici, l’Istituto

ha previsto la possibilità di prenotarsi anche tramite telefono, contattando i numeri provinciali

già utilizzati per l’emergenza, per Vercelli 0161 223200.