Guerra in Ucraina: foto e video dalle aree civili bombardate

Immagini dal fronte

Sono immagini che fanno soffrire, non è possibile che succeda nell'Europa del 2022.

Mentre sono in corso le trattative fra Russia e Ucraina continuano ad arrivare immagini e video dell'aggressione in atto. Si possono fare tutte le analisi politiche del perché si è arrivati a questo, probabilmente ci sono stati errori di valutazione anche da parte occidentale, ma restano i fatti nudi e crudi di una potenza che invade un Paese e manda i suoi stessi giovani a morire per imporre un controllo autoritario ad un altro popolo.

Nulla giustifica questa barbarie e le minacce atomiche di Putin, a questo punto, non vanno prese alla leggera.

In ogni caso parrebbe che adesso l'Europa abbia capito che si deve reagire al sopruso e stia cambiando atteggiamento. La verità è che nazioni veramente forti nello spirito, come si sta dimostrando l'Ucraina, a questo punto dovrebbero smetterla di comprare gas dalla Russia. Non sarà facile, certo, ma se guardate con attenzione ciò che sta arrivando da Est non potete non capire che le bombe sul popolo ucraino sono pagate in parte dalle nostre salate bollette.

Bombe sulle case di Kharkiv

A Kharkiv, immagini dei bombardamenti sui quartieri residenziali. Postate da gente del luogo e diffuse dal gruppo Telegram Italia-Ucraina

Dopo un attacco missilistico

Queste immagini mostrano un attacco missilistico a Okhtrya nella regione di Sumy

Case distrutte e cannoni in area residenziale

Ecco invece le fotografie inoltrate dalla Responsabile dei Diritti Umani del Parlamento ucraino che mostra una batteria russa in mezzo a un quartiere residenziale e immagini che sembrano le stesse della Polonia del 1939 invasa dai nazisti.