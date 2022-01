Grave incidente in tangenziale a Vercelli

Servizio fotografico

Ecco le immagini del tremendo incidente avvenuto questa mattina.

Ci segnalano un grave incidente avvenuto questa mattina alle 10.50 circa in tangenziale a Vercelli. Coinvolti diversi mezzi, notizia in aggiornamento.

Aggiornamento delle ore 11.45

Confermata l'estrema gravità dell'incidente. I soccorsi sono attualmente in corso, ad opera dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. Presente per il controllo del traffico sia la Polizia locale che quella di Stato. Attualmente non ci sono dati certi, ma vista la durezza dell'impatto si può ipotizzare un esito mortale del tremendo schianto. Si raccomanda di non utilizzare la tangenziale nord poiché il traffico è rallentato.

Le immagini del terribile incidente avvenuto questa mattina in tangenziale a Vercelli nei pressi del ponte sul fiume Sesia.