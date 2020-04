Gita al lago in moto e fugge dai carabinieri

Gita al lago: un brianzolo è stato multato per essere uscito di casa senza valida ragione. Ma non solo: ha anche tentato di sottrarsi all’alt dei carabinieri.

Gita al lago in moto

È stato sorpreso nella zona del lago Maggiore, lontano dal suo comune di residenza, in moto. Davanti alla paletta dei carabinieri, ha accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. Nel tentativo di fuga è anche caduto, rendendo necessario un viaggio al pronto soccorso. Protagonista un uomo della Brianza. Lo riporta Notizia Oggi.

Denunce e contravvenzioni

L’uomo ha continuato a opporre resistenza al controllo, rifiutandosi di declinare le proprie generalità. È stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, è stato multato per eccesso di velocità, transito col semaforo rosso e guida in contromano. A queste si aggiunge la sanzione per essere uscito di casa senza valido motivo malgrado le disposizioni contro il coronavirus. La moto è stata sequestrata e la patente ritirata.

