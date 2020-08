Nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 agosto 2020, un furgone ha perso il controllo per cause ancora da accertare e si è ribaltato sull’A4 poco dopo Santhià in direzione Torino, senza nessuna grave conseguenza. Sul posto tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Santhià e Livorno Ferraris.

