Frontale a Borgosesia: praticamente illesi gli occupanti delle auto

Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 maggio 2022, intorno alle 17,30, i Vigili del Fuoco di Varallo sono intervenuti su un incidente stradale avvenuto nel tratto di strada della Provinciale 299, tra le frazioni di Isolella e Agnona nel comune di Borgosesia.

L’impatto frontale è stato evitato ma entrambe le vetture coinvolte hanno subito gravi danni.

Gli occupanti sono usciti praticamente illesi dai mezzi e trasportati solo per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino nonostante la dinamica e lo stato degli automezzi.

Su una vettura viaggiava il nonno coi due nipotini mentre sull’altra una coppia coi suoi due cani, anche loro illesi.

Per permettere di chiarire le dinamiche ed effettuare i rilievi necessari, il tratto della provinciale è rimasto percorribile in senso alternato per parecchie ore.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso per la messa in sicurezza delle autovetture incidentate. In posto polizia stradale, croce rossa e polizia Municipale e l’associazione 4 zampe nel cuore che arrivata in posto per prendersi cura dei due cani.