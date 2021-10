Ennesima discarica in città, al rione Cappuccini

La segnalazione

Ennesimo caso di inciviltà e poco rispetto dell'ambiente.

Non c'è davvero requie per l'ambiente urbano vercellese, grazie alla scarsa passione per il bene della comunità e le più elementari regole di convivenza. La nuova segnalazione da parte di un nostro lettore riguarda via Lamporo, con ingombranti, sacchi neri, un televisore, varie e residui di sfalci.

Solo pochi giorni fa dal Rione Concordia erano arrivate immagini simili: Rione Concordia: cresce la discarica improvvisata

Più che pretendere che venga ripulita sarebbe il caso di pretendere che le persone rispettino le regole.