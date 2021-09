Effetto Green Pass: raddoppiate le nuove adesioni

Raddoppiate in Piemonte le adesioni quotidiane alla vaccinazione dopo l’estensione dell’uso del Green Pass. Oggi alle ore 18 si registravano quasi 4.100 nuove adesioni rispetto alle 1.900 di venerdì scorso alla stessa ora.

Dettaglio dei vaccinati

Sono 15.052 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi, venerdì 17 settembre 2021, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 9.422 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.244 i 12-15enni, 4.093 i 16-29enni, 2.431 i trentenni, 2.321 i quarantenni, 1.974 i cinquantenni, 656 i sessantenni, 311 i settantenni, 131 gli estremamente vulnerabili e 177 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.768.452 dosi, di cui 2.643.860 come seconde, corrispondenti all’87% di 6.633.110 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer.

IN PIEMONTE IL 70% DEI PAZIENTI COVID IN TERAPIA INTENSIVA NON È VACCINATO

Il 70% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 23 degenti attuali 16 sono non vaccinati, altri 7 sono invece vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.

Dei 206 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 127.