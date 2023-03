Donna morta dopo la caduta in un pozzo: tragedia a Crescentino

Donna morta dopo la caduta in un pozzo: tragedia a Crescentino

Una 75enne è stata trovata morta in fondo a un pozzo dopo un volo di circa cento metri. La tragedia si è consumata nella serata di sabato tra Crescentino e Verrua Savoia. A dare l'allarme sono stati i parenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero dell'anziana. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda dell'incidente.