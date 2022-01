Dolore a Motta e Livorno Ferraris per Silvia Accettola

Cronaca

La donna morta nell'auto finita dentro al Cavo Luca.

Una notte di disperate ricerche, poi la tragica scoperta nel "Cavo Luca" a Livorno Ferraris, dove Silvia Accettola, residente in paese, è finita con la sua auto lunedì 24 gennaio, scoperta però solo molte ore dopo, dopo che il compagno aveva lanciato su Facebook un appello per le ricerche non avendola vista tornate a casa. Silvia lavorava a Motta de' Conti come collaboratrice scolastica nella Scuola Infanzia, per cui due paesi ora ne piangono la scomparsa.

Vasto cordoglio nel Vercellese

Nel gruppo di Motta de' Conti tante le attestazioni di affetto per una persona che era conosciuta e apprezzata. Il Sindaco Emanuela Quirci: "Tutta l' amministrazione comunale di Motta de' Conti si stringe al dolore della famiglia per la perdita di Silvia, la giovane collaboratrice scolastica della scuola dell'infanzia di Motta. Una notizia che lascia sgomenti".

Analogo cordoglio e tanti messaggi per il compagno e la famiglia della giovane.