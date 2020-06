Dispositivo di sanificazione donato alla città di Santhià da A.DI.MA.

In periodo di pandemia c’è chi vuole dimostrare collaborazione con la città, ieri ho ricevuto da Stefano Moda, responsabile regionale dell’A.DI.MA srl con sede in Santhià in Corso Nuova Italia n 187, un dispositivo per la sanificazione di locali e veicoli. Per la nostra città un dono molto prezioso che utilizzeremo per sanificare ad esempio la Sala Giunta o la Sala Consiliare al termine di ogni riunione, oppure le vetture della Polizia Locale, lo Scuolabus per i bambini che a breve useremo per il Centro Estivo Unificato. L’ A.DI.MA srl ci comunica che si sente in dovere di fare qualcosa per la città dove lavorano e quindi hanno deciso di donare al Comune di Santhià INOZON, un’apparecchiatura, OZONIZZATORE, per la sanificazione e igienizzazione per l’ambiente.

“Il Dispositivo potrà essere utilizzato quindi oltre per la sanificazione degli ambienti con accesso ai dipendenti e al pubblico e tutti i mezzi di trasporto del Comune di Santhià ed è adatto anche per la sanificazione di tutti gli ambienti domestici o professionali – commenta il sindaco Cappuccio – Come Amministrazione Comunale apprezziamo questa donazione per la nostra città anche perché lNOZON è interamente prodotto in Italia garantendo sicuramente ottime performance. Abbiamo accettato la donazione tramite apposita delibera di Giunta (N° 90 del 08 giugno 2020), ritenendo che il bene oggetto della donazione, visto l’attuale periodo di emergenza da Coronavirus, sia di sicuro interesse per il Comune di Santhià. Esprimiamo quindi apprezzamento e gratitudine nei confronti della Ditta donante”. Per info : moda@inarredo.it – Ufficio 01611706359- Cell 3931927365.

