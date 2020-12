Desana: Sing Kuljit nuovo cittadino italiano

Nel corso di una breve, ma sentita cerimonia tenutasi nella sala del Consiglio Comunale, Sing Kuljit, già cittadino Indiano, ha ricevuto il conferimento della cittadinanza italiana, dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello Stato avanti al Sindaco Luigino Ferraris. Il tutto nel rispetto delle disposizioni anti COVID.

Il primo cittadino, vestito in forma ufficiale e la mascherina, ha rivolto un breve saluto di augurio per evidenziare il significato profondo di un giuramento che segna l’ingresso volontario e consapevole nella comunità italiana con l’assunzione di uno status giuridico dal quale discendono non solo diritti ed opportunità ma anche doveri e responsabilità. “ha commentato il Sindaco Ferraris – non si è trattato di un semplice “passaggio burocratico” ma, credo, del coronamento di un progetto di vita che lo rende a pieno titolo e a tutti gli effetti, diritti e doveri compresi, elemento della comunità in cui vive da anni ed alla quale dà il suo contributo”.

Il Sindaco ha sottolineato anche il fatto che, con la concessione della cittadinanza alla madre, anche i figli minorenni. Espletate le formalità e gli accertamenti dovuti, vedranno riconosciuta anche a loro la cittadinanza italiana. Al termine della cerimonia al Sig. SINO KULJIT è stata donata una copia della Costituzione italiana e un gagliardetto tricolore italiano.