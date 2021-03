Da lunedì 29 marzo partono le vaccinazioni per gli over 70

Prosegue la campagna vaccinale anti Covid, che è partita in Piemonte con la fase 1 lo scorso 27 dicembre 2020, come riporta primasettimo.it.

Prossimi step

Da lunedì 29 marz0 2021 prenderanno il via le vaccinazioni per gli over 70. Proprio in vista di questo importante momento, nella giornata di ieri (giovedì 25) l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha trasferito ai medici i 47 mila nominativi dei loro pazienti affinché possano iniziare a fissare gli appuntamenti.

Dalla prossima settimana anche alle farmacie che hanno fatto questa scelta saranno consegnati, grazie all’accordo siglato con Federfarma Piemonte, i primi 40 mila vaccini AstraZeneca necessari alle inoculazioni.

Medici di famiglia

Sale la disponibilità anche dei medici di famiglia disponibili a vaccinare. Nella giornata di ieri erano 735 quelli che hanno dato la disponibilità ad effettuare la vaccinazione nei propri studi e 800 quelli che, invece, si sono resi disponibili a farlo nei centri vaccinali delle Asl.