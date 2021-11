CSC Compagnia Svizzera Cauzioni fidejussioni si espande grazie al suo rating

La fiducia tra le parti nelle operazioni aziendali, siano esse commerciali, amministrative o finanziarie, in dare e/o in fare è essenziale, così come essenziale è la scelta di partner sempre più affidabili e soprattutto economicamente solidi; a maggior ragione quando si sta tornando ad una ripresa economica che, a pandemia ancora in corso, mostra trend che vanno oltre le più concrete aspettative, permanendo tuttavia la condizione essenziale che un partner dimostri credibilità, affidabilità e solvibilità, oggigiorno come non mai.

CSC Compagnia Svizzera Cauzioni fidejussioni ha il privilegio di aver mantenuto, nonostante le generali difficoltà dovute alla pandemia, un andamento economico che non ha influenzato in alcun modo la propria patrimonialità e né ha comportato conseguenze difficili per il proprio operato.

Grazie al rating “A” rilasciato l’anno scorso, CSC Compagnia Svizzera Cauzioni ivass continua a presentarsi con un efficace biglietto da visita che vale il gradimento della propria clientela confermato dalle più diverse tipologie di operazioni economiche e di assistenza amministrativa e legale che è in grado di espletare e che sempre di più vengono richieste dalle imprese.

E a loro volta le imprese che si rivolgono alla CSC Compagnia Svizzera Cauzioni opinioni sono certe di aver ricevuto prodotti e consulenze di alto livello che faciliteranno il loro operato.

Chi ha scelto CSC Compagnia Svizzera Cauzioni recensioni e chi la sceglierà in futuro potrà certamente contare su di una compagnia già affermata e riconosciuta a livello internazionale, con la consapevolezza di affidarsi ad una compagnia la cui solidità economica è ben consolidata.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.ch