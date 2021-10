Covid Vercelli: due nuovi casi e tre guariti

Dati del 4 ottobre

Numeri tutto sommato buoni per l'evoluzione della pandemia.

La pandemia in Piemonte pare arretrare, oggi solo 78 nuovi casi in tutta la regione. Per il Vercellese se ne segnalano due, a fronte di tre guariti. Leggerissimo aumento dei ricoveri, ma su livelli del tutto fisiologici. Dunque dati ottimi, unico neo i due decessi registrati a livello piemontese, nel Vercellese il numero delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 533.

I casi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 78 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 44 dopo test antigenico), pari allo 0.5% di 15.968 tamponi eseguiti, di cui 13.076 antigenici. Dei 78 nuovi casi, gli asintomatici sono 45 (57,7%).

I casi sono così ripartiti: 45 screening, 22 contatti di caso, 11 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 383.635,così suddivisi su base provinciale: 31.516 Alessandria, 18.290 Asti, 12.125 Biella, 55.274 Cuneo, 29.814 Novara, 204.310 Torino, 14.294 Vercelli, 13.697 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.583 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.732 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 191 (+ 2rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.310.

I tamponi diagnostici finora processati sono 7.208.775(+ 15.968rispetto a ieri), di cui 2.196.651risultati negativi.

Due i decessi in Piemonte

Due decessi di persona positiva al test del Covid-19, 1 di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.765deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.574 Alessandria, 718Asti, 434 Biella, 1.462 Cuneo, 949 Novara,5.620 Torino, 533 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 368.346(+139rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.608 Alessandria, 17.383 Asti, 11.579 Biella, 53.319 Cuneo, 28.714 Novara, 196.861 Torino, 13.656 Vercelli, 13.215 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.495 extraregione e 2.516 in fase di definizione.