Coronavirus: primo caso positivo ad Asigliano

Il Sindaco di Asigliano Carolina Ferraris ha dato annuncio del primo contagio da Covid-19 alcuni minuti fa sui social: “Abbiamo ricevuto alcuni minuti fa un comunicazione ufficiale da parte dell’Asl di Vercelli. Una compaesana è risultata positiva al test, l’abbiamo contattata telefonicamente e ci fa sapere che ha solamente un po’ di raffreddore. Non accusa alcun sintomo e oggi ne viene a conoscenza con grande stupore dopo aver fatto il tampone a scopi preventivi essendo obbligatorio per il lavoro che svolge. I familiari e le persone a lei vicine sono state avvertite e quindi per loro inizierà la quarantena preventiva. Le auguriamo una pronta guarigione”.

A Vercelli il conto dei deceduti è fermo a 10, questo il dato dell’ultimo aggiornamento delle 18,30 della Regione Piemonte di oggi, martedì 17 marzo.