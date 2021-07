Coronavirus Piemonte: l'Rt medio passa da 0,58 a 0,85

Anche in Piemonte, in linea con quanto sta avvenendo a livello nazionale, sta tornendo a crescere l'incidenza dei casi legati al Covid, come riporta primasettimo.it, con un aumento dell'indice Rt, anche se restano assolutamente bassi i dati relativi al ricoveri.

Il pre report settimanale

Nel pre report settimanale del Ministero della Sanità nella settimana dal 5 all'11 luglio in Piemonte le terapie intensive scendono sotto l’1% dall’inizio della seconda ondata della pandemia, al pari dei posti letto ordinari che mantengono un'occupazione dell’1%.

In Piemonte, come nel resto d'Italia, si inizia a manifestare un aumento nella circolazione del virus che, pur mantenendo valori ampiamente sotto soglia di allerta, vede una crescita del 26% dell’incidenza dei nuovi casi e l’Rt medio pari a 0.85 (era 0.58). La percentuale di positività dei tamponi passa da 0.3% a 0.4%.

Situazione regionale

Nella giornata di giovedì 15 luglio 2021, sono stati registrati in Piemonte 68 nuovi casi positivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 4. I ricoverati non in terapia intensiva sono 49. Le persone in isolamento domiciliare sono 785.

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.654.595, di cui 1.829.261 risultati negativi. Non è stato registrato alcun decesso, mentre i guariti sono stati 31.