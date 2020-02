Coronavirus: nuove verifiche in corso su un uomo

Apprendiamo che dopo il caso, negativo, di una donna cinese dei giorni scorsi c’è stato un nuovo ricorso alle analisi per verificare l’esistenza o meno dell’infezione.

L’Asl Vc ha attivato il protocollo come nel caso precedente. Si tratta di un uomo di circa 40 anni, probabilmente straniero ma non cinese. E’ stato preso in carico e sono stati prelevati i campioni. Le attività di analisi richiederanno alcune ore. Quindi in serata si saprà se è un secondo falso allarme o meno.

