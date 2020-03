Coronavirus: 400 mascherine FP2 donate dalla Lilt Vercelli

In conseguenza della grave emergenza sanitaria in atto, l’Associazione Provinciale della LILT di Vercelli ha deciso di dimostrare la propria concreta vicinanza ai malati ed al personale sanitario con una donazione di presidi di prevenzione.

L’Associazione ha acquistato n. 400 mascherine di tipo FP2 che saranno distribuite per il tramite della Protezione Civile, alla Divisione di Oncologia dell’Asl di Vercelli, alle Sezioni della Croce Rossa di Vercelli, Gattinara e Borgosesia e ai volontari della Protezione Civile di Vercelli.

