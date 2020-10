Cordoglio a Trino per Marisa Ventura

Era una donna conosciuta ed apprezzata in citàà, si è spenta all’età di 82 anni Marisa Ventura vedova Francese. E’ la mamma del dottor Fabio Francese, apprezzato medico sportivo, ora nello staff del Monza in serie B, per tanti anni anche nella Pro Vercelli e al Novara.

Tante le dimostrazioni di affetto da parte dei trinesi, in queste ore.

Il funerale sarà giovedì

Il rosario verrà recitato domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 18,45, nella chiesa di San Domenico a Trino. Il funerale si terrà giovedì 22 ottobre alle ore 10,30 in chiesa parrocchiale.

Lascia il figlio Fabio con Maria Pia, la nipote Valentina, la sorella Paola con Franco, Fabrizio e Stefano con Silvia.

La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene e ringrazia il dottor G. Irico e il personale dell’Adi di Casale Monferrato per le cure prestate.