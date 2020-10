Controlli Covid: 46 persone sanzionate negli ultimi giorni

I controlli per verificare il rispetto dell’obbligo della mascherina e delle altre misure di contrasto al Covid-19 si vanno intendificando e negli ultimi giorni 46 persone sono state multate, trovati fuori regola anche tre pubblici esercizi. E’ quanto comunica la Prefettura di Vercelli.

“Nel corso di una recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica – si legge on una nota – presieduta dal Prefetto, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, si è convenuto sulla necessità di un’ulteriore intensificazione delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle misure anti-covid, con particolare riferimento ai luoghi ove maggiore è il rischio di assembramento e nelle ore serali e notturne del fine settimana, in applicazione dei recenti DPCM del 13 e 18 ottobre.

Poù di 1.000 controlli effettuati

I servizi svolti nell’ultima settimana hanno fatto registrare complessivamente 910 persone controllate, delle quali 46 sanzionate, soprattutto nel centro cittadino, e 118 pubblici esercizi controllati, dei quali 3 sanzionati, per violazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Si richiama nuovamente la particolare attenzione dei cittadini sull’assoluta necessità di osservare, con responsabile senso civico, nell’interesse della collettività, le disposizioni e prescrizioni di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19″.