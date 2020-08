Contributo sulla bolletta dell’acqua per le attività produttive

C’è tempo fino al 20 settembre per presentare richiesta per ottenere un contributo sulla bolletta dell’acqua. La possibilità è aperta per le attività produttive nel territorio di Ato2 Piemonte, compreso il Vercellese.

Il contributo

Scadrà il 20 settembre il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo una tantum erogato da Ato2Piemonte a favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, casalese e valenzano per il pagamento delle bollette dell’acqua in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19”. La documentazione utile per inoltrare la richiesta è disponibile sul sito dell’Ato2Piemonte e dei Gestori del servizio idrico integrato.

La decisione

Il contributo una tantum di 100 euro sulla bolletta dell’acqua è destinato alle attività produttive che maggiormente hanno subito la crisi economica finanziaria da Covid 19 con la chiusura delle proprie attività. «Saranno più di 5.000 le utenze che verranno beneficiate da questo contributo che verrà erogato direttamente sulla bolletta attraverso il Gestore del servizio idrico del Comune di residenza e per le utenze indirette con modalità da definirsi dal Gestore» sottolineano da Ato2. Possono presentare richiesta le attività che risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito alla CCIAA di Biella-Vercelli o di Alessandria (per i territori casalesi e valenzani), con sede legale e/o unità locale in uno dei Comuni appartenenti all’ATO2, con attività di impresa corrispondente ad uno dei codici ATECO indicati e che abbiano sospeso la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà possibile presentare istanza di concessione del contributo esclusivamente via p.e.c al Gestore di competenza nel periodo dal 20 luglio 2020 al 20 settembre 2020.