Coldiretti Novara–Vco e Vercelli-Biella: a Natale aiutare le aziende del territorio

Il periodo di emergenza ha danneggiato molto sia il settore della ristorazione che quello del turismo, fa sapere Coldiretti e lancia una campagna di solidarietà per questi settori duramente colpiti.

Invito ai consumatori

“Un duro colpo per il sistema economico già duramente provato da una estate che ha visto il calo delle presenze italiane e l’assenza praticamente totale degli stranieri –spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Auspichiamo che le spese dei cittadini siano rivolte verso l’alimentare e per questo stiamo già partendo con proposte molto interessanti al fine di poter regalare un Natale targato Campagna Amica: dai prodotti, ai pasti fino alle esperienze nei nostri agriturismi per scoprire la bellezza del territorio piemontese. Le nostre imprese continuano ad offrire il meglio del Made in Piemonte e non si fermano nonostante, al momento, la nostra regione sia nella cosiddetta zona rossa per cui l’invito ai consumatori è quello di prediligere i prodotti del territorio, sulla scia anche della campagna #MangiaItaliano, acquistabili presso i mercati e i punti vendita Campagna Amica oppure tramite il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei pasti degli agriturismi” affermazioni condivise anche dal Presidente e dal Direttore Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo.