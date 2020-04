Colazione a domicilio nel week-end

Nella foto: Simona, Valentina ed Alessia della Caffetteria del Gioco di corso Randaccio 17 a Vercelli

Uno dei riti per antonomasia di noi italiani è rappresentato dalla colazione con croissant e cappuccino, meglio ancora se consumata al bar.

E il bar è anche crocevia di incontri e di piacevoli parentesi di metà mattina con un’altra abitudine consolidata e oramai quasi istituzionalizzata, quella della classica pausa caffè.

Se tutto andrà bene se ne riparlerà dopo il primo giugno.

Ma al proposito è giusto segnalare una simpatica iniziativa che la Caffetteria del Gioco, situata in città al numero 17 di Corso Randaccio, ha attivato dalla scorsa settimana proprio per cercare in qualche modo di tamponare queste mancanze.

Nell’arco del week-end (venerdì, sabato e domenica dalle ore 8,30 alle ore 11,30), sarà attiva la consegna della colazione, grazie ad un servizio delivery creato per l’occasione.

Chiamando o scrivendo su whatsapp al 334.92.10.326, con prenotazioni entro la sera precedente il giorno prescelto (e ordine minimo di 4 euro con consegna gratuita), verranno recapitati direttamente a casa o sul posto di lavoro, brioches con cappuccino, marocchino o espresso (Caffè Vergnano 1882 normale o decaffeinato), il tutto preparato e consegnato nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative previste dal Governo.

Naturalmente con quel tocco di creatività e di simpatia in più che è caratteristica dell’ affiatato team della Caffetteria del Gioco (Simona e Davide con Alessia e Valentina), che ha ideato tutto ciò con quell’attenzione che da sempre riserva alla propria clientela, nella spasmodica attesa di poter riprendere a pieno regime la propria attività!

