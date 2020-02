Chiusura scuole fino al 1° marzo a Vercelli, Borgosesia

Il Presidente della Provincia di Vercelli: Dr. Eraldo Botta, il Sindaco della Città di Vercelli: Avv. Andrea Corsaro ed il Sindaco di Borgosesia: On. Paolo Tiramani comunicano, anticipatamente rispetto al provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, che per la settimana dal 24 febbraio al 1^ marzo 2020, in via precauzionale, al fine evitare la diffusione del virus COVID-19, verrà sospesa ogni attività dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, salvo le attività

formative svolte a distanza.

Il presente comunicato viene condiviso in attesa della pubblicazione dell’Ordinanza regionale.

