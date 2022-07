Nella tarda mattinata di oggi, alle 11 circa, venerdì 22 luglio 2022, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanentemente di Livorno Ferraris coadiuvata da quello volontario di Santhià sono intervenute a Livorno Ferraris in via Roma per un incendio abitazione.

Il rogo è stato prontamente estinto dalle squadre che sono intervenute immediatamente sul posto.

Non risultano feriti.