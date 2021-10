Capriolo salvato dai Vigili del Fuoco

Cronaca

Domenica 24 ottobre alle 10 circa, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta a Borgosesia per il salvataggio di un capriolo maschio caduto all’interno di una vasca con circa mezzo metro d'acqua, ma con alte pareti che impedivano all’animale di uscire.

I Vigili del Fuoco, dopo averlo immobilizzato, sono riusciti a estrarlo dalla vasca illeso e a consegnarlo in custodia a un guardiacaccia volontario per poi liberarlo in una zona collinare boschiva lontano da altri pericoli. Quasi a rassicurare tutti i presenti del suo stato perfetto di salute, il capriolo si è allontanato a gran velocità!