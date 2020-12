Camera di commercio di quadrante: eletto il presidente

La Camera di commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola è ora realtà: si è insediato il consiglio camerale e ha eletto il presidente.

La Camera di commercio

Fabio Ravanelli è il primo presidente della nuova Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola: a eleggerlo il nuovo Consiglio camerale, formato da trentatré componenti, che si è insediato oggi, lunedì 21 dicembre 2020. «La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola è finalmente realtà – commenta il neopresidente Fabio Ravanelli – Siamo consapevoli che il nuovo Ente sorge in un periodo complesso e dovrà affrontare fin da subito sfide ardue e ulteriori rispetto a quelle che accompagnano fisiologicamente un processo di accorpamento, ma siamo pronti a raccoglierle e superarle».

Il presidente

Ravanelli, novarese, classe 1970, rappresenta il settore industria nel Consiglio camerale e vanta una notevole esperienza in ambito associativo: già presidente di Confindustria Piemonte, membro del Consiglio Generale di Confindustria e Consigliere di Amministrazione del Banco BPM, attualmente è vice presidente e Amministratore Delegato di diverse società del gruppo Mirato S.p.A. e presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Coccia. «È con forte responsabilità che accolgo questo incarico: l’impegno mio e degli Amministratori camerali sarà quello di lavorare insieme affinché le imprese delle quattro province possano esprimersi con una voce comune, più forte e autorevole – sottolinea Ravanelli – capace di valorizzare con maggior efficacia risorse, esigenze e vocazioni specifiche di ciascun territorio e aumentare il suo potenziale attrattivo».

A Vercelli

Il nuovo Ente, che diventa la seconda Camera di Commercio del Piemonte per dimensioni, raggruppa oltre 95mila imprese, comprese le unità locali, ed esprime un tessuto produttivo caratterizzato da un valore dell’export superiore ai 10 miliardi e da un valore aggiunto di oltre 22 miliardi di euro, pari al 18% dell’intero valore aggiunto regionale. La nuova Camera di Commercio, con sede legale a Vercelli, manterrà attive le attuali sedi di Biella, Novara e Baveno (inclusi gli uffici di Domodossola e Borgosesia), assicurando così un presidio e una presenza operativa in tutti i territori coinvolti dall’accorpamento. Il Consiglio, nominato dalla Regione Piemonte, resterà in carica cinque anni: i prossimi passi saranno l’elezione dei componenti di Giunta e quella dei vicepresidenti, previste a gennaio.