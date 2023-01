Avvistato un lupo in centro a Varallo

Attimi di stupore a Varallo per alcuni automobilisti che in pieno centro hanno visto un lupo attraversare la strada. E così è bastato poco e l'animale ha fatto il giro del web con un video che è diventato virale: l'avvistamento è avvenuto giovedì sera lungo via Brigate Garibaldi a Varallo.

Primo avvistamento in centro

A Varallo è la prima volta che qualcuno vede e filma un lupo in mezzo alle case: un anno additro un lupo sbrano una capra all'Alpe Bondale ma si tratta di aree lontane dai centri abitati maggiori. Invece questa volta l’animale stava proprio vagando in città indisturbato.