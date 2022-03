Autista in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un autocarro

Cronaca

Fermato il 7 marzo dalla Polstrada di Varallo, un 51enne della Valseisa.

Immagine di repertorio di controlli con etilometro.

Nella mattinata di lunedì 7 marzo 2022, verso le ore 11:00, in località Scopello, la pattuglia del Distaccamento Polstrada di Varallo ha fermato un autocarro condotto da un uomo di 51 anni residente in Valsesia il quale è risultato positivo al controllo dello stato di ebbrezza alcolica tramite strumento etilometro in dotazione alla pattuglia.

Quasi ubriaco alle 11 di mattina...

Il conducente pertanto veniva sanzionato e la patente di guida veniva ritirata per la sospensione, con conseguente decurtazione di 10 punti.

Per essere alla guida di un mezzo pesante e a quell'ora del mattino, davvero una "performance" non male.