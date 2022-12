Arborio: tranciato il cavo delle luminarie di una casa

Ad Arborio c'è qualcuno che ha indossato i panni del “Grinch” (un cattivo guastafeste dei fumetti ndr) e ha cercato di portare via la gioia del Natale ad una famiglia del paese.

Spente le luci strappando il cavo

Nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno preso di mira un'abitazione e hanno pensato di distruggere alcune illuminazioni.

«Avevamo appeso sopra il portone e lungo la casa di via Cattolana 13, delle luci colorate e un Babbo Natale colorato - spiega Erika Darioli -. Il cavo delle luci usciva da una finestra al piano inferiore che è la finestra del locale caldaia».

L'altro giorno l'atto vandalico. «Nella serata di mercoledì 7 dicembre intorno alle 18 ho notato che dal portone non vedevo provenire le luci - prosegue - e ho scoperto dunque che erano state strappate e un pezzo del cavo è stato proprio portato via».

L'amarezza di una famiglia

La vicenda dovrebbe essere accaduta proprio nel pomeriggio.«Penso sia successo dalle 14 alle 17.30, non saprei di preciso, perché ero in casa - sottolinea la arboriese - sono uscita velocemente alle 16 a prendere il bambino alla scuola materna, ma non ho notato le luci perché non era ancora buio ed ero di fretta».

Per ora non è dato sapere chi sia il responsabile del vile gesto. Quel che dispiace è constatare che c'è qualcuno che ha il buon tempo di creare danni ad altri, e per lo più in periodo natalizio. Dispiaciuta dell'accaduto è ovviamente la donna che ha installato i punti luce. «Il Babbo Natale siamo riusciti a salvarlo – conclude - mentre un cavo di luci è completamente rotto. La nostra tra l'altro era l'unica casa illuminata della via e per ora non abbiamo ancora ripristinato l’illuminazione»

Carlotta Tonco