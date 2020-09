Apertura Scuole: le informazioni sui siti delle Superiori

Terza puntata del nostro “osservatorio” sui siti delle scuole vercellesi e sulle info che mettono via via a disposizione. Al pomeriggio di venerdì 11 settembre solo un istituto superiore, il Lagrangia, ha pubblicato il prontuario Covid.

Ciò non significa che magari il prontuario sia stato inviato alle famiglie con vari mezzi, ma che non è ancora pubblicato sul sito ufficiale. Almeno a giudicare dalle home page dei siti istituzionali che, per inciso, sono spesso confusi e di costruzione veramente datata, non al passo con standard grafici e di fruizione dei siti moderni, in tempi come questi è un handicap nella chiarezza dei contatti con le famiglie e gli studenti.

Istituto Superiore Lagrangia

ha completato le informazioni pubblicando in data 11 settembre 2020 il prontuario per l’accesso alle scuole e i relativi documenti collegati.

QUI la pagina di riferimento per scaricare la documentazione.

Scorrendo il documento rileviamo qualche variazione su altri vademecum, infatti, al posto di appendere i cappotti fuori dentro a custodie di plastica, gli studenti del Lagrangia: “dovranno riporre giacche e cappotti sulla spalliera della propria sedia e lo zaino o borsa accanto al loro banco”.

Altresì viene adottata la misurazione della temperatura in ingresso, secondo questo punto del regolamento: “Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. All’ingresso il personale rileverà la temperatura a quasi la totalità degli alunni. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.”

Sul sito disponibili pure gli orari delle prime lezioni che si possono verificare, divisi per ognuno degli indirizzi dell’Istituto QUI A giovedì 10 settembre (ore 12) non era ancora presente il vademecum con le normative Covid dal 14 settembre in poi.

CLICCA QUI per andare al sito della scuola

Istituto Cavour

Al momento, ore 15,30 dell’11 settembre. sul sito dell’Istituto non è ancora disponibile un vero e proprio prontuario Covid. ci sono però dei link ai consigli utili dell’Asl Vc, a una faq e anche per lo scaricamento della app immuni. Mentre per gli orari della prima settimana e per indicazioni generali di accesso, si possono visionare QUI.

CLICCA QUI per andare al sito della scuola

Itis Faccio

L’Itis Faccio di piazza Cesare Battisti ha pubblicato orari e modalità di accesso per la prima settimana, consultali QUI. Ma non ancora il prontuario Covid

CLICCA QUI per andare al sito della scuola.

Ipsia Lombardi

Sulla home page dettagli su orari e ingressi, ma non c’è ancora il vademecum covid.

“L’orario provvisorio della prima settimana sarà il seguente: 8.30-12.30 senza rientri pomeridiani.

CLICCA QUI per andare al sito della scuola con le informazioni.

Liceo Scientifico Amedeo Avogadro

Ci sono gli aggiornamenti degli orari LEGGI QUI, ma non ancora il vademecum dei comportamenti da tenere dal 14 settembre.

CLICCA QUI per il sito dell’Istituto.

Istituto Superiore Galileo Ferraris

Nel sito d’Istituto che comprende la sede di Vercelli, quella di Crescentino e quella di Trino, ci sono solo le indicazioni Covid e accesso istituto fino al 13 settembre. Alle ore 16 di venerdì 11 settembre 2020 non ci sono ancora stati aggiornamenti rispetto a quanto riportato ieri

La circolare dell’Alberghiero di Trino QUI

QUI il link al sito dell’Istituto.