Alla guida dopo avere bevuto: denunce in Valsesia

Nel fine settimana la polizia stradale ha monitorato le strade della Valsesia, rilevando diversi casi di guida in stato di ebbrezza.

I controlli

Durante il weekend di Ferragosto sono continuati i controlli da parte delle pattuglie del Distaccamento di Varallo sulla strada Cremosina, come disposto dalla Questura di Vercelli, e i controlli sul transito degli utenti verso la Valsesia. In località Scopello, la sera di Ferragosto, durante un posto di controllo della pattuglia, sono state denunciate all’ Autorità Giudiziaria due persone in quanto trovate positive ai controlli alcotest.

A Vercelli

Si tratta di un motociclista di 36 anni residente nella zona di Borgosesia con un tasso alcolemico rilevato di 1,28 g/l e un automobilista di 23 anni del Milanese con un tasso alcolemico di 1,12. Per entrambi denuncia, ritiro di patente e decurtazione di dieci punti. Nella nottata del 16 a Vercelli a un automobilista di 25 anni di Biella è stato trovato positivo al controllo con alcotest e in questo caso oltre al verbale di 544 euro gli è stata ritirata la patente, con decurtazione di dieci punti e segnalazione in Prefettura.