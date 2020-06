Addio Giannino il grazie della sua famiglia

Ringraziamo sentitamente per i vostri scritti su Gianni Berrone, il nostro Berry, come lo chiamavano i suoi compagni di squadra della Rosa Blu, quando ancora faceva atletica e poi le gare di bocce. Ci ha insegnato molto nella vita: ad amare senza preconcetti né riserve, a considerare gli affetti familiari e l’amicizia doni preziosi, a regalare sorrisi sinceri che scaldano il cuore, a consolare e condividere il dolore con un lungo abbraccio spontaneo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che gli hanno voluto bene ancor prima di noi, a cominciare dall’intrepida mamma Lucia che, con l’aiuto di Dio, ha fatto di quel figlio una sorgente di grazia. E chiediamo al Signore che ci lasci Berry come angelo custode perché, se lui è già arrivato in paradiso per direttissima, noi abbiamo ancora bisogno della sua guida qui sulla terra.

Ilde e Gianni Brunoro