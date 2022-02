Addio a Rina Pivetti, nota cittadina di Quinto

Lutto

«Ha avuto una vita piena» commenta Daniele Bello.

È morta Rina Pivetti. Classe 1932, conosciutissima a Quinto Vercellese. Da sempre colonna portante della associazione Santi Nazario e Celso. «Era un misto tra potenza e simpatia, il classico personaggio da paese che mancherà a tutti- spiega Daniele Bello presidente dell'associazione - La cosa positiva è che ha avuto una vita in piena salute e solamente nell'ultimo anno ha iniziato ad avere qualche acciacco sempre più debilitante». La scorsa estate aveva preso parte a iniziative paesane: «Lo scorso luglio alla nostra patronale aveva ancora sfilato per miss nonna di quinto, insomma - conclude Bello - era la classica persona che quando incontrarvi in paese ti fermavi a fare due parole e quattro risate».