Addio a Renato Genova, aveva 57 anni

Santhià in lutto per la perdita di Renato Genova, 57 anni. Ha lottato con grande forza contro una malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere: è mancato nelle prime ore del mattino di venerdì 12 agosto all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Santhiatese dalla nascita aveva lavorato per lungo tempo all'ex Keller, appassionato di rally tanto che fino a qualche anno fa aveva ricoperto il ruolo di commissario di gara nelle competizioni sportive soprattutto piemontesi come il Rally della Lana.

Renato Genova, lascia la mamma Teresa, il fratello Roberto con la moglie Laura, la nipote Valentina con Lorenzo e gli amici che hanno testimoniato il loro affetto alla famiglia.

Il Santo Rosario verrà recitato oggi, venerdì 13 agosto alle 17 nel Duomo di Santhià, dove sabato 14 agosto alle 10 verrà dato l'ultimo saluto a Renato.