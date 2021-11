Addio a Pino Costantini, marito di Caterina Giovannacci

Lutto

A poco meno di un mese dall'addio a "Rina", un nuovo lutto per le due famiglie.

Nuovo lutto nella famiglia Costantini, titolari della storica libreria “Giovannacci” nel cuore della città gestita con il figlio Marco, molto conosciuto per la sua attività musicale. A sole tre settimane dalla scomparsa della moglie Rina anche Pino Costantini è venuto a mancare. Ad annunciarlo attraverso la sua pagina Facebook il figlio: «Ciao papá, grande nonno Pino».

Una persona speciale, cordiale, promotore di molte importanti pubblicazioni come la Storia della Pro Vercelli di Sergio Robutti negli ormai lontani anni Settanta, che ha fatto amare la lettura a moltissimi vercellesi con i suoi consigli, sapeva dare a ognuno il proprio libro grazie anche alla grande passione per le parole scritte era diventato un esperto. Moltissimi i messaggi di cordoglio per i suoi familiari ricordandolo come una persona unica, soprattutto per quelle persone che hanno potuto incrociare la loro strada con la sua. Una grande perdita per la cultura vercellese.

Giuseppe Costantini lascia i figli Marco ed Emilio con le rispettive famiglie.