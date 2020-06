A Moncrivello la prima piscina per cani del vercellese al Centro Cinofilo Dog Paradise di Antonio Puccio, istruttore ed educatore cinofilo, con sede anche a Livorno Ferraris e prossimamente anche a Santhià. Questo è il secondo anno consecutivo e ripartirà verso la fine di giugno per tutto il periodo estivo.

“Quello che ho realizzato a Moncrivello è una piscina fuori terra adibita per amici a quattro zampe, 10 metri per 5 – commenta Antonio Puccio – e attraverso rampe di ingresso e uscita i cani possono fare attività natatorie a livello ludico o fisioterapico o imparare a superare la paura dell’acqua, soprattutto per i cuccioli”.

Sarà usufruibile tutti i giorni previa prenotazione, dalle 9 alle 19 (3471346868; centrocinofilodogparadise@gmail.com) a livello esclusivo: solo padrone, cane e istruttore che sarà

sempre presente in acqua per guidare il cane in tutte le attività. Ogni cane che entra in acqua, esperto o no, viene dotato di un giubbottino di salvataggio. Solo singoli animali, la durata di ogni sessione è di 30 minuti (20 euro) o 60 minuti (30 euro), dove il cane impara a entrare e uscire dalla piscina tramite le rampe, inoltre rispetta i tempi con fasi recupero. La piscina è trattata in modo da non avere agenti inquinanti con una filtrazione 24 ore su 24, interrotta soltanto durante la lezione, la quantità di cloro presente è molto bassa per non irritare la pelle del cane e al termine il cane viene sciacquato per evitare residui di cloro. Il padrone può portarsi tutto l’occorrente per sè e per il suo amico per il dopo bagno, perché la struttura è attrezzata di spogliatoi per padrone e amico a quattro zampe.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici cliccando sui social che preferisci! Lista WhatsApp Lista WhatsApp Pagina facebook Gruppo facebook