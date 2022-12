Villata e Borgo Vercelli: anziani in ansia per il cambio di medico

Il preoccupato messaggio di un lettore di Villata è giunto ieri, venerdì 30 dicembre 2022: "Il 31 di dicembre è l'ultimo giorno di servizio del nostro medico Scarrone. Ad ora tutto il paese è senza medico. Per i nostri anziani sarà un problema gravissimo".

Il dottor Giovanni Scarrone va infatti in pensione e nei giorni scorsi, in mancanza di certezze sul successore, si è diffuso un po' di panico fra gli anziani che sono i più penalizzati.

Una dottoressa il 3 gennaio all'ambulatorio comunale

In risposta a tale preoccupazione il Comune di Villata sulla sua pagina Facebook ha segnalato: "Si informano tutti i cittadini che per chiunque avesse necessità dell'ambulatorio medico, la Dott.ssa Pamparana Stella sarà disponibile in ambulatorio comunale martedì 03 gennaio 2023 dalle ore 9.30. Il locale dell'ambulatorio si trova in C.so V.Veneto n.64 (locale accanto all'ingresso delle scuole medie)".

Si cerca una soluzione entro pochi giorni

Permane però una grande incertezza e lo conferma il sindaco Franco Bullano: "Condivido la preoccupazione degli anziani del paese che temono di rimanere senza un medico di famiglia, per questo già da diversi giorni, insieme al mio collega di Borgo Vercelli, che ha lo stesso problema, siamo in contatto con l'Asl e lavoriamo a una soluzione che si dovrebbe avere entro la prossima settimana, peraltro di medici di famiglia ne servirebbero due, uno solo non basta. Il Comune è stato subissato di chiamate di persone in ansia, il problema è molto sentito e spero si risolva a breve. Mi sto impegnando personalmente perché questo accada".

Anche Borgo Vercelli in fibrillazione

Mario Demagistri sulla situazione di Borgo Vercelli "Allo stato attuale non c’è un medico disponibile per fare ambulatorio nel nostro paese e questo è un problema per chi non ha possibilità di recarsi a Vercelli per le visite. Il sottoscritto comunque è in contatto quotidianamente con i responsabili dell’ASL per sapere di eventuali sviluppi, per cui appena avrò notizie sarete tempestivamente informati. Vi invito pertanto ad effettuare al più presto il cambio del medico con le modalità sopra descritte per non restare scoperti dal 1° di gennaio".

Questo il comunicato dalla pagina social del Comune, telefonicamente Demagistri conferma che si sta tuttora cercando una soluzione: "Il problema è che il medico di famiglia non viene "nominato" d'autorità, bisogna trovarne uno che lo voglia e possa fare, credo che temporaneamente per le ricette si possa fare qualcosa, spero poi si arrivi a una soluzione nel più breve tempo possibile".

A Borgo Vercelli c'è già un medico di famiglia attivo, il problema riguarda chi era seguito da Scarrone. Ma la precisazione di Demagistri sulla scelta del medico ricorda che il passaggio al nuovo medico non è automatico, bisogna sceglierne uno nuovo, ma se non ce ne sono disponibili in paese come si fa?