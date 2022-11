Vaccino antinfluenzale: acquistate dalla Regione 1.100.000 dosi

Un vaccino tradizionale di cui ci si può fidare. E' la consueta campagna della Regione per aiutare le fasce anziane e deboli a immunizzarsi dall'influenza stagionale che certamente è meno aggressiva del covid, ma secondo le statistiche fa comunque migliaia di vittime.

In merito alle dosi per questa campagna c'era stata un'interrogazione in Consiglio Regionale. Di seguito la risposta dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

Acquistate 1.100.000 dosi

«Il Piemonte ha acquistato circa un milione centomila dosi di vaccino antinfluenzale, incrementabili del 20% in caso di necessità. Al momento, secondo quanto emerso confrontando l’attuale situazione con lo stesso periodo dell’anno scorso, il numero delle somministrazioni effettuate risulta essere in leggero aumento. Se le dosi in consegna non saranno sufficienti a immunizzare il target individuato, si provvederà ad effettuare nuovi ordini alle aziende farmaceutiche».