Tampone gratuito: ecco chi può averlo

E' in corso un dibattito sull'opportunità di rendere gratuito il tampone Covid-19 per tutti, o quantomeno per certe categorie, al momento questo è possibile solamente per pochissime persone. Infatti la Regione Piemonte da questa settimana offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai cittadini che:

hanno l’esenzione dalla vaccinazione (circa 6.000 in Piemonte)

sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7.350 in Piemonte).

L’elenco dei centri dove è possibile recarsi è pubblicato su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf

Il bollettino vaccinazioni

In agosto il ritmo della campagna vaccinale è decisamente calato, soprattutto perché è minore la richiesta, infatti sono 18.337 le persone che ieri, martedì 7 settembre 2021, hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 11.546 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 3.454 i 12-15enni, 5.160 i 16-29enni, 3.007 i trentenni, 2.313 i quarantenni, 1.840 i cinquantenni, 929 i sessantenni, 447 i settantenni, 214 gli estremamente vulnerabili e 165 gli over80.

Inoculato l'88,4% delle dosi ricevute

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.612.942 dosi (di cui 2.547.442 come seconde), corrispondenti all’88,4% di 6.347.230 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende le 119.200 dosi di vaccino Moderna arrivate ieri.