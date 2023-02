Successo per la conviviale del Club International Inner Wheel di Santhià-Crescentino e di Biella

Si è svolta, presso l’hotel Paladini, venerdì 24 febbraio 2023, una conviviale promossa dai Club International Inner Wheel di Santhià-Crescentino e di Biella.

Relatore illustre della serata è stato il Rettore dell’UPO Dott. Prof. Gian Carlo Avanzi che ha raccontato, con parole semplici e chiare, i 25 anni di vita dell’UPO, suscitando l’attenzione e l’interesse dei presenti: le socie dei due club con le loro Presidenti, Vice Presidenti, e immediate Past President, gli ospiti Benedetta Delleani, assistente del Governatore Rotary distretto 2031, Giorgio Delleani, Presidente della Commissione Distrettuale Azione Professionale e Pubblico Interesse distretto 2031 e qualificati soci del Club Rotary Vercelli S. Andrea-Santhià-Crescentino.

Il Prof. Avanzi ha illustrato la crescita costante dell’Ateneo che oggi conta ben otto Dipartimenti tra i quali il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica,-il primo in Italia-.

Con i suoi attuali 16000 iscritti e 43000 laureati nel 25 anni di attività, l’UPO è un Ateneo di dimensioni medio alte.

Aumento del 12% degli iscritti

L’Ateneo del Piemonte orientale, ha proseguito il Prof. Avanzi, ha incrementato gli iscritti nel 2023, del 12%, contro un trend nazionale in diminuzione. Questa crescita, che è stata costante nel tempo, ha i suoi punti di forza nelle politiche dell’Ateneo, che pone al centro lo studente ed applica una no tax area per gli studenti con ISEE fino a 30.000 euro all’anno.

Proprio questa facilitazione fiscale, richiama studenti meritevoli provenienti da famiglie in difficoltà a sostenere le spese universitarie. A conferma dell’efficacia di questa politica e della sua capacità di rendere l’UPO competitiva con le Università di maggiori dimensioni da un lato, e dall’altro un ascensore sociale, Avanzi ha ricordato che il 76% dei laureati è il primo in famiglia; ha inoltre sottolineato che l’85% dei laureati trova lavoro ad un anno dalla laurea, contro una media nazionale del 74%, ricordando che i dati sono assolutamente attendibili, provenendo da ALMA Laurea.

L’Ateneo del Piemonte Orientale, ha proseguito il Prof. Avanzi, si colloca tra gli Atenei virtuosi e tra i più qualificati nella ricerca scientifica, soprattutto nel campo medico e delle biotecnologie.

Dopo l’emergenza Covid, sono inoltre ripartiti i progetti internazionali e, per il prossimo futuro, sono in cantiere numerose iniziative di riqualificazione di spazi ed edifici sia a Vercelli che a Novara ed Alessandria anche grazie ai fondi del PNRR.

L’empatia comunicativa del Rettore ha stimolato il dibattito. Numerose le domande dei presenti che hanno avuto risposte complete e convincenti. Il tempo è trascorso veloce e il suono della campanella che pone fine alle Conviviali dell’Inner Wheel è sembrato arrivare troppo presto.