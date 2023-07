Successo per il campo estivo CRI “I save your children” a Varallo

Visita nel fine settimana per il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, al Campo estivo CRI “I save your children”, una realtà in cui 100 bambini provenienti da tutto il Piemonte condividono un’esperienza favolosa a Varallo.

Un progetto nato nel 2002

Il progetto "I Care Your Children – una vacanza per loro’’ nacque nel 2002 dall’esperienza maturata nelle emergenze alluvionali e sismiche vissute direttamente dai Volontari di Croce Rossa. L’intenzione era quella di dar luogo a un progetto in cui poter assistere bambini in età scolare vittime di disastri, dando loro la possibilità di ritornare a sorridere e ricominciare una “vita normale”, dimenticando, per quanto possibile, i traumi subiti.

In “tempo di pace”, il progetto trova attuazione nel Campo estivo “Una vacanza per loro” dove vengono ospitati per una settimana bambini segnalati dai Servizi Sociali Territoriali. A questi bambini si cerca di offrire, oltre a una vacanza, un modo diverso di vivere le relazioni tra adulto e bambino e tra bambini stessi.