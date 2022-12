Servizio Civile: quattro posti al Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià

Nella foto di repertorio un gruppo di operatori del Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià.

Anche il Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià potrà ospitare i ragazzi del Servizio Civile, è questa la notizia con cui il sodalizio affronta il nuovo anno. Sul bando 2023-2024 sono disponibili quattro posti sui circa 400 che sono a dispozione nella rete dell'Anpas, di cui anche l'associazione santhiatese fa parte.

Intanto prima di Natale c'è stata la festa sociale con molti volontari sono stati premiati per gli anni di servizio svolti in GVSS. Il contributo di tutti i volontari è infatti prezioso e al servizio non solo della comunità santhiatese ma anche dei paesi limitrofi.

Quattro posti disponibili

Tornando alla novità del Servizio Civile in GVSS sono aperti i termini di presentazione delle domande per ragazzi/e fra i 18 e i 29 anni non compiuti di presentare domanda di servizio civile nelle associazioni Anpas del Piemonte.

Le associazioni Anpas del Piemonte mettono a disposizione dei giovani in totale 375 posti.

Quattro di questi sono destinati al GVSS di Santhià: due per i trasporti per quei cittadini che devono effettuare terapie come dialisi, trasporti inter ospedalieri, essere dimessi da ospedali o case di cura e due per servizi di emergenza urgenza 118.

Le modalità per le domande

Un modo per dedicarsi agli altri, entrare nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, ricevere un rimborso di natura economica. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale di 25 ore.

La durata del servizio è di 12 mesi. La presentazione delle candidature va fatta esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

L’accesso alla piattaforma Domanda On Line per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

L'accesso tramite Anpas e due incontri a Santhià

Per orientare le ragazze e i ragazzi nella scelta dei progetti di servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web dedicato http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/.

Inoltre, per rispondere a tutte le domande sul Servizio Civile in GVSS e per avere assistenza per la compilazione della domanda, l’associazione ha organizzato due momenti di confronto con tutti gli interessati. Appuntamento venerdì 13 gennaio e venerdì 20 gennaio tra le ore 20.30 e le 21.30. Per partecipare basta segnalare la propria presenza alla mail sara.minelli@gvss.it.