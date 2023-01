Santhià, salta la maratona del 1° maggio

La "Del Riso....la Maratona" di Santhià non si correrà. Il comitato organizzatore con a capo l'Atletica Santhià ha deciso di annullare la gara in programma il 1 maggio 2023. "E' venuto a mancare parte dell'appoggio economico da parte del Comune di Santhià, da sempre partner principale della manifestazione - spiegano gli organizzatori -. Proprio in questi giorni ci è stato comunicato che non sarebbe stato garantito il solito contributo utilizzato per pagare parte delle importanti spese per realizzare l'evento. E così abbiamo preso una scelta difficile annullando la competizione. Nessuna polemica, ma sicuramente la città perde un evento importante". Dopo cinque edizioni firmate Atletica Santhià dunque la "Del Riso...la Maratona" si ferma. "Rimane la soddisfazione di aver portato in queste cinque edizioni a Santhià migliaia di podisti provenienti da tutta Italia e dall'estero- spiegano ancora gli organizzatori -. La "Del Riso...la Maratona" che comprendeva maratona, mezza maratona, 10 chilometri oltre alla camminata ludico motoria aperta a tutti, ha avuto il privilegio di avere concorrenti stranieri, altri provenienti dal Veneto,tanti dalla Lombardia, ma anche dalla Liguria fino ad arrivare in Campania e Calabria. Questo per far capire la portata della manifestazione". Non sono mancati i progetti solidali: "Per anni abbiamo avuto l'onore di avere con noi gli atleti del "Circuito Viola" che hanno spinto in carrozzina ragazzi diversamente abili facendo vivere loro una bella emozione, senza dimenticare tante altre sfide".

La data storica del 1° maggio

La data scelta è stata sempre quella di proporre la gara nella data del 1° maggio. "Crediamo di aver dato lustro al territorio santhiatese - riprendono -, facendo scoprire anche i territori del "mare a quadretti", la corsa si spingeva anche nei Comuni di Bianzè, Tronzano, Crova e Salasco". Non mancano i ringraziamenti: "Ringraziamo gli amministratori che in questi anni ci hanno aiutato a crescere e a organizzare l'evento. Un grazie ad Angelo Cappuccio, ex sindaco di Santhià che per primo ha creduto in questa manifestazione. Un grazie all'instancabile Giorgio Corradini a cui mancherà la tracciatura del circuito che era omologato Fidal. Un grazie agli amministratori di Bianzè, Crova, Tronzano e Salasco per l'appoggio e la collaborazione . Un grazie a tutti i volontari che in questi anni ci hanno aiutato, dagli Alpini di Santhià al Vespa Club, alla Protezione civile, al Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià, alle associazioni dei paesi di Bianzè, Tronzano, Crova e Salasco, senza dimenticare le tante persone che hanno voluto semplicemente essere presenti e dare una mano. Un grazie anche agli sponsor di questi anni, a Riso Acquerello e a Mario Donato che in queste edizioni non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio". Rimane un po' di rammarico perchè la macchina organizzativa per l'edizione 2023 si era già messa in moto. "La Del riso la Maratona rimane comunque viva - commentano gli organizzatori -. L'obiettivo è cercare nuovi partner per non disperdere il lavoro di questi anni e pensare all'edizione 2024".