Santhià Obiettivo Salute: "Stop all'inceneritore di Cavaglià grazie alla differenziata"

Riceviamo e pubblichiamo

Santhià Obiettivo Salute è la sola associazione di tutela ambientale costituitasi in Santhià e nel

novembre 2021 ha presentato le proprie osservazioni alla provincia di Biella sul lacunoso progetto

dell’inceneritore presentato da A2A. Abbiamo inoltre partecipato attivamente a tutte le assemblee

organizzate dagli enti preposti per avere chiarimenti sul progetto di A2A per il termovalorizzatore a

Cavaglià, con la finalità di dimostrare che su questo territorio particolarmente martoriato da

discariche e al tempo stesso virtuoso nell’effettuare la raccolta differenziata non aveva

assolutamente senso realizzare un inceneritore.

Siamo sollevati e contenti di sapere che il braccio di ferro ingaggiato abbia sortito il ritiro del

progetto da parte del proponente proprio perché le 63 osservazioni in fase di valutazione di

impatto ambientale hanno di fatto evidenziato quanto ritenuto fosse realmente lacunoso tale

progetto.

Finalmente alle nostre osservazioni è stata data ragione unitamente al coro di associazioni,

associazioni, amministrazioni comunali ed imprenditori locali che si sono espresse negativamente

sulla realizzazione dell’inceneritore.

Il costante ed instancabile lavoro di Santhià Obiettivo Salute in difesa del territorio è stato oggetto

di riconoscimento da parte di eminenti rappresentanti governativi, parlamentari, eurodeputati con

cui abbiamo avuto contatti. Ad essi sono state presentate relazioni ed osservazioni in merito alle

nostre battaglie ecologiche a cui essi hanno fatto seguito con la presentazione di interrogazioni

parlamentari, alcune delle quali, dovranno tra l’altro essere sviluppate in futuro per migliorare il

rapporto sui temi ambientali tra l'amministrazione centrale, i cittadini e le imprese.

Prossimo obiettivo: raccolta differenziata

La raccolta differenziata è la strada che finora tutti i cittadini del vercellese, biellese e canavesano

stanno percorrendo in modo virtuoso ed intendono ulteriormente migliorare per meglio tutelare la

nostra terra.

Lo scopo è attendere alle direttive europee : diminuzione degli imballi, economia circolare,

recupero oltre il 60% dei rifiuti; questo comportamento virtuoso eliminerebbe gradualmente le

discariche e la costruzione di ulteriori pericolosi inceneritori sul territorio italiano, che sarebbero

già in esubero oggi nel caso in cui tutte le Regioni italiane si assumessero l'incarico di ottenere il

suddetto obiettivo.

In questo caso specifico del Progetto termovalorizzatore A2A la vicinanza e la prossimità della

materia prima , richieste dalla norma, per la combustione tramite inceneritore verrebbe a mancare

totalmente : solo 20.000 tonnellate ca.

Assisteremmo alla combustione di 200 .000 tonnellate annue di rifiuti da altre regioni in quanto

queste disattendono le direttive comunitarie, quando già noi in Piemonte raggiungiamo livelli

soddisfacenti ma sicuramente migliorabili.

Ha vinto la ragione e soprattutto la resilienza di cittadini attenti alla Salute e all'Ambiente più volte

sopraffatti dal pregiudizio diffuso di dover accogliere insediamenti industriali che sembrano

portare progresso, benessere e l’illusione di posti di lavoro ma che invece si rivelano altamente

pericolosi per la comunità e soltanto redditizi per chi si dimostra irrispettoso delle norme di

sicurezza sia per la tutela dei lavoratori che per l' ambiente circostante.

Allo stesso tempo la guardia rimane sempre alta poiché la partita è tuttora aperta sulle criticità

che affliggono questo territorio e che vanno risolte.

Sappiamo di essere sulla giusta direzione per contrastare un eventuale nuovo progetto di

incenerimento oramai considerato fuori tempo e fuori luogo per le considerazioni esposte.

L'Ambiente e la Salute devono essere priorità a 360° per la nostra piccola comunità.

Santhià Obiettivo Salute è vicina a tutti i concittadini con un gruppo di volontari che vuole essere

riconosciuto per fatti concreti e che lavora affinché siano risolte tutte le criticità presenti sul

territorio.

Vogliamo ottenere la giusta attenzione anche da coloro che hanno ricevuto dai cittadini l’incarico

di amministrare questo territorio responsabilmente.

Paola Bertona

Santhià Obiettivo Salute