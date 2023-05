Santhià: a lezione di internet con i ragazzi delle scuole

Successo per il progetto "Reaction internet una risorsa preziosa se sai come usarla" di Santhià. Gli incontri tenutisi presso la Biblioteca Civica hanno visto coinvolti 20 concittadini che, supportati da tutor dell' I.T.I.S. di Santhià, da Federica Rivarove dell'Università di Torino, da personale di Asl e dell' Università del Piemonte Orientale, hanno appreso nozioni sull'utilizzo di internet attraverso vari dispositivi, in primis dal proprio smartphone.

Studenti "tutor"

Gli studenti dell' I.T.I.S. sono stati tutor attenti e appassionati e sono stati molto apprezzati dagli "allievi".