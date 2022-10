Opere pubbliche: 3,2 milioni dalla Regione a 10 Comuni del vercellese

Sono 3,2 i milioni di euro che la Regione ha deciso di destinare a 10 Comuni del Vercellese, con meno di 35.000 abitanti, su un totale di 34 milioni assegnati al Piemonte. Nel dettaglio gli interventi sono i seguenti.

Bianzè: 270 mila euro per i lavori di messa in sicurezza della rete viaria a rischio idrogeologico

Rovasenda: 485mila euro per la messa in sicurezza idrogeologica della viabilita' comunale con raccolta e smaltimento acque meteoriche;

Alagna Valsesia: 350mila euro per la riqualificazione di piazza grober sita nel nucleo storico del paese;

Desana: 150mila euro per la messa in sicurezza salone polifunzionale comunale;

Quarona: 242mila euro per l' efficientamento energetico edifici comunali e illuminazione pubblica;

Crescentino: 275mila euro per il completamento e adeguamento normativo, sismico, antincendio ed elettrico scuola materna Peter Pan;

Caresana: 370mila euro per l'adeguamento statico fabbricati adibiti a scuola primaria "bussi" e scuola

secondaria di 1° grado "Sen Abbiate";

Olcenengo: 150mila euro per la riconversione campo tennis esistente in campo da beachvolley coperto;

Fontanetto Po: 485mila euro per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale "canton de verteillac";

Ronsecco: 485mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'area del centro sportivo comunale

Opere di carattere strategico per i Comuni

"In questi anni abbiamo contraddistinto il nostro operato per il forte legame col territorio. Queste risorse si aggiungono a quelle con cui dal 2020 abbiamo finanziato più di 600 comuni – commentano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore regionale alle Opere Pubbliche Marco Gabusi - Daremo la possibilità ai piccoli e medi Comuni di realizzare opere di carattere strategico locale e regionale. Ma questo è solo l’inizio di una pianificazione che si svilupperà con ulteriori risorse anche nel 2023 e nel 2024, risorse che ci permetteranno di continuare a scorrere la graduatoria dei piccoli Comuni che hanno partecipato a questo bando". "L’intenzione – prosegue l'assessore Gabusi - è di continuare a immettere importanti risorse nel sistema Piemonte, rispondendo alle esigenze dei territori con provvedimenti efficaci ed utili per la vita dei nostri concittadini”.