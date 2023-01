Oggi al via il Carnevale Storico di Santhià

Il Carnevale storico di Santhià torna ad una relativa normalità dopo le annate funestate dalla pandemia e lo fa con un programma consolidato negli anni arricchito di qualche novità. Questa sera, venerdì 6 Gennaio, si terrà l’apertura del Carvè: la Direzione, lo Stato Maggiore, il Corpo Pifferi e Tamburi e le Bande musicali, insieme ai partecipanti delle Compagnie, si ritroveranno alle 20 in Piazza Roma. Da lì partirà il corteo che percorre la via centrale della Città e annuncia alla popolazione l'apertura del Tempo Carnevalesco. Dal sabato successivo hanno inizio le Pule e le Congreghe.

Corsi mascherati

Domenica 19 febbraio ci sarà il primo corso mascherato, lunedì 20 la sfilata notturna e la fagiolata e si concluderà il tutto martedì 21 febbraio con il corso mascherato pomeridiano e il rogo del babaciu. Non mancano le novità di certo. Infatti le serate danzanti si terranno all'aperto e non più nel palatenda, inoltre si è inserito un pass per accedere all'area della fagiolata: questo documento sarà consegnato durante le pule a chi farà un'offerta, qualsiasi essa sia. Per il resto il Carnevale di Santhià resta sempre lo stesso, vale a dire una spettacolare tradizione artigiana con i suoi carri di cartapesta multicolori, tra i più belli dei carnevali di tutto il Piemonte.